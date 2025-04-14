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تقديم الحكومة للمحاكمة يثير أزمة.. وممثل الحكومة للنواب: باب النائب العام مفتوح

04:38 م الإثنين 14 أبريل 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إننا نحترم الممارسة الديمقراطية ونحيي جميع النواب، ونخص بالتحية نواب الأغلبية.

وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة 2023/2024، أنه رغم تأييد الأغلبية السياسات العامة للدولة؛ فإن هذا لم يمنعهم من إبداء الملاحظات طمعًا في التقويم.

ووجه وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التحيةَ إلى الأصوات المعارضة، قائلًا: لكل الآراء احترامها؛ ولكن التي تلتزم بحدود النقد الموضوعي والبناء، معلنًا رفضه الخروج عن إدارة الجلسة واستخدام عبارات أو مواقف ليس مكانها هذه القبة.

وأكد فوزي أن باب النائب العام مفتوح، ويستقبل جميع البلاغات، مطالبًا بحذف عبارة تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية من المضبطة، مشيرًا إلى أنها تخرج عن سياق الجلسة.

جاء ذلك على خلفية هجوم النائب محمد عبد العليم داود، على الحكومة، مؤكدًا أن تقرير الحساب الختامي يؤكد أنه لا مكان للحكومة إلا أمام النائب العام؛ للتقديم للمحاكمة الجنائية.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحذف عبارة تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية من مضبطة الجلسة.

وقال رئيس مجلس النواب: أحيي المعارضة الوطنية التي لا نغمض العين عن حقها، متابعًا: أنا شخصيًّا أوازن بين المعارضة والأغلبية؛ بل نعطي المعارضة مساحة أكبر، ولكن في نفس الوقت لا بد من الالتزام باللائحة.

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مجلس النواب تقديم الحكومة للمحاكمة المستشار محمود فوزي
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