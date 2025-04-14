12 توصية عاجلة لـ"سياحة النواب" بشأن التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرامات

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة البرلمانية نورا علي، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية بالأهرامات، وبدء التشغيل التجريبي للمشروع.

وناقشت اللجنة استعدادات الجهات المعنية لتجنب حدوث أية مشكلات خلال التشغيل التجريبي؛ بما يضمن الحصول على تجربة سياحية سهلة ومتميزة.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الجيزة، وشركة "أوراسكوم"، وغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، والنقابة العامة للمرشدين السياحيين، ومجموعة من الخبراء السياحيين.

وقالت نورا علي إن اللجنة تضع مشروع منطقة الأهرامات على رأس أولوياتها؛ نظرًا لقيمته التاريخية، والأثرية، والسياحية، وكونه رمزًا خالدًا للحضارة المصرية، وأهم المعالم السياحية في العالم كله.

وأشارت علي إلى ضرورة تطوير المنطقة؛ نظرًا لقربها من المتحف المصري الكبير، لتسهم في زيادة الإقبال السياحي، ورفعها إلى مستوى يليق وتقديمها بشكل أكثر إنسانية وعصرية؛ لتوفر تجربة لا تُنسى.

وتساءلت البرلمانية عن مستجدات التشغيل التجريبي، والوقوف على التحديات الفنية واللوجستية التي ظهرت منذ بدء التشغيل، وكيفية معالجتها تدريجيًّا لضمان استقرار الخدمة، وما أوجه التطوير القائمة؟

ورأت اللجنة أن تطوير الخدمات والمرافق، في الطريق والمدخل المؤدي إلى الأهرامات، يُسهم بلا شك في تحسين التجربة البصرية، وبالتالي تحسين التجربة السياحية لزوار الأهرامات.

وأوصت اللجنة، في نهاية الاجتماع، بما يلي:

- الانتهاء من أعمال تخطيط وتنظيم الطرق المؤدية إلى أهرامات الجيزة؛ للقضاء على الزحام أو التكدس المروري في طريق المتجهين إلى المنطقة الأثرية.

- إنشاء لجنة رقابية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات السياحة والآثار، والتنمية المحلية، وغرفة الشركات، لمتابعة التنفيذ شهريًّا.

- ضرورة عقد لقاءات عاجلة بين نقابة المرشدين، وغرفة الشركات، وشركة "أوراسكوم"، برعاية وزارة الآثار؛ للتنسيق والتشاور وإيجاد حلول عاجلة لتلبية الاحتياجات المطلوبة لاستقبال السائحين وتيسير تنقلهم في المنطقة الأثرية في سهولة ويُسر.

- مخاطبة وزارة المالية لمنح تيسيرات جمركية لتوفير سيارات أوتوبيس كهربائية صديقة البيئة كافية ومناسبة للعمل في المنطقة الأثرية بعد تطويرها.

- ضرورة الإسراع في الانتهاء من تطوير منطقة التريض بصورة حضارية؛ حتى يتثنى استعمالها من أصحاب الدواب والكارتات، على أن تكون مجهزة بدورات مياه مناسبة.

- سرعة الانتهاء من تخصيص منطقة الباعة الجائلين بمحطة البانوراما، على أن تكون مجهزة بطريقة عرض حضارية لمنتجاتهم، وبوسائل إعاشة ودورات مياه مناسبة.

- عقد دورات توعية وتأهيل للعاملين في المنطقة السياحية بأهرامات الجيزة؛ لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح بصورة تليق بالعمل في المنطقة السياحية، مع التزام الراغبين في العمل من أصحاب الدواب بالآداب المهنية وحسن التعامل أمام السائحين، وتوقيع عقوبة على المخالفين بإلغاء تراخيصهم واستبعادهم من العمل بمنطقة الأهرامات.

- ضرورة تحديد محافظة الجيزة آلية للتصدي لحالات استغلال أصحاب الدواب للسائحين، وعدم مخالفة تسعيرة الركوب التي تحددها المحافظة.

- سرعة تخصيص التجهيزات الخاصة بكود الإتاحة؛ للتيسير على ذوي الهمم في استخدام وركوب السيارات والأوتوبيسات.

- إعادة النظر في المبلغ المحدد مقابل استخدام دورات المياه، ويفضل أن تكون طريقة الدفع إلكترونية إذا لزم الأمر.

- ضرورة أن تخاطب غرفة الشركات أعضاءها؛ لحثهم على شراء تذاكر الدخول لمنطقة الأهرامات مسبقًا، واستخدام وسائل الحجز المتوفرة إلكترونيًّا، لمنع التكدس أمام شبابيك التذاكر.

- ضرورة توفير سيارات جولف كهربائية مكيفة، مع تخفيض السعر المحدد للخدمة الخاصة؛ حيث إن السعر الحالي مبالغ فيه.