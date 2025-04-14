بعد تصريحه عن هجرة الأطباء.. تعليق جديد من عمرو أديب: "نستعين بخريجي التجارة"

كتب - أحمد جمعة:

‏وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة للأطباء بعد أزمة تعليقه بشأن كون الأطباء يحصلون على تعليمهم وتدريبهم مجانا في المستشفيات المصرية ثم يهاجرون للعمل بالخارج.

وقال أديب عبر حسابه على منصة إكس اليوم: "بعتذر لكل الأطباء، سافروا عندما تريدون حتى لو كنتم في الجامعة، ومسألة علاج الناس في مصر ليست من الأهمية بمكان، يمكن أن نستعين بخريجي كليات التجارة، أعدادهم كبيرة وليس لهم فرص عمل في الداخل أو الخارج".

وأضاف: "موضوع أن الطب رسالة وأنك ترد بعض جميل التعليم المجاني مسألة بصراحة أفلاطونية - في أمريكا كده - ولا مجال لعمل أي حلول أو توازنات، المهم يا ابني مصلحتك ولا تهتم بمريض أو بوطن، أما الفئة الساذجة المستمرة في البلد التي تواصل الليل بالنهار لتنجد المواطن المصري الغلبان، هؤلاء جزاؤهم عند المولى عز وجل".

وتابع: "وبالنسبة للحكومة فأصبحت أشك أن الأمر مزعج بالنسبة لهم، يجب أن تقدموا حلولًا للأطباء: مرتبات أفضل، مزايا تعليمية، حماية أمنية في المستشفيات، لأنه من الواضح أن موضوع التعليم المجاني لم يعد كافيًا، وبما أن الجميع يقول إن الأهل تصرف دم قلبها - وهو صحيح - فيجب إعادة النظر في المجانية، فليست مفيدة للطالب أو للبلد، ومرة أخرى أعتذر عن محاولة وجود حل لمشكلة لا يجب تجاهلها أبدًا، علمتونا أن المسكنات لا تجدي ويجب البحث عن السبب الرئيسي للمرض".

واستكمل: "لكل من يقول المصلحة أولًا أقول: ربنا يستر عالبلد، بصراحة عندي قناعة أن الدكتور المصري هو الأفضل، وعندي اطمئنان مستمر أنه في أي لحظة أذهب لأي مستشفى سأجد الحد الكافي من العناية، فلنتحرك قبل أن تنهار المنظومة بين مصلحة الطبيب ومصلحة البلد، ويبدو أنه اختيار أصبح صعبًا".

بعتذر لكل الاطباء ، سافروا عندما تريدون حتى لو كنتم فى الجامعه ومسأله علاج الناس فى مصر ليست من الاهميه بمكان ، يمكن ان نستعين بخريجى كليات التجاره اعدادهم كبيره وليس لهم فرص عمل فى الداخل او الخارج ، موضوع ان الطب رساله وانك ترد بعض جميل التعليم المجانى مسأله بصراحه افلاطونيه -… — Amr Adib (@Amradib) April 14, 2025

وانتقد الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على قناة «إم بي سي مصر»، هجرة الأطباء إلى الخارج.

وقال أديب خلال تقديم حلقته الأحد إن "الأطباء معظمهم لم يدفعوا مصروفات التعليم في مصر، بالإضافة إلى أنه يتم تدريبهم في المستشفيات مجانا"، مضيفا: "بعد كل ده بيهاجروا للخارج".

من جهته، علق الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، قائلًا إن "أسباب هجرة الأطباء للخارج باتت واضحة ومعروفة للجميع، وليس فقط من ناحية المرتبات، فالمرتبات في قطاع هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الجديد ضعف هيكل اللائحة المالية لوزارة الصحة".

وطالب بتطبيق اللائحة المالية للتأمين الصحي الجديد على وزارة الصحة، لتحسين المرتبات، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء خاصة في أقسام الطوارئ.

بدوره، انتقد الدكتور خالد امين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، تعليق عمرو أديب قائلا حسابه على فيسبوك: "الدولة لم تعلم الأطباء مجانًا، بل هو حق دستوري ومن ضرائب المواطنين وجيوبهم.. حتى التعليم المجاني الآت لم يعد مجانياً إلا شكلا، فالأطباء يتعلمون أكثر من خلال الدورات والكورسات والبرامج التدريبية الخارجية والاشتراك في المجلات العلمية وحتى شراء الكتب لا توفره الجامعات".

وأضاف: "أطباء الجامعات الخاصة يتعلمون على حسابهم وكذلك الأهلية فلا يستقيم حديثك تجاههم.. لو عاوز الأطباء تدفع قبل السفر وهذا أمر غير دستوري وتمييزي استغرب طرحه من شخص المفترض انه قارئ جيد لدستور، هل تستطيع تنفيذه على المعلمين والتجاريين والمهندسين والإعلاميين والصحفيين والتعليم الصناعي وغيرهم لأنهم جميعا تعلموا علي حساب الدولة على حد قولك".

وتساءل أمين: "هل دفعت أنت تكلفة تعليمك قبل سفرك للعمل في أوربت؟".