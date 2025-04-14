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قطر تعلن دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو

02:21 م الإثنين 14 أبريل 2025

الدكتور خالد العناني

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كتب- محمد نصار:

أعربت دولة قطر، عن دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح جمهورية مصر العربية، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

جاء ذلك وفق نص البيان المصري القطري المشترك، في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدوحة على مدار يومي 13 و14 أبريل الجاري.

يأتي ذلك تقديرًا لمسيرة الدكتور خالد العناني الأكاديمية والثقافية، وثقةً في قدرته على الإسهام الإيجابي في عمل المنظمة.

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الدكتور خالد العناني منصب مدير عام اليونسكو قطر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
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