إعلان

عبد العليم داود يطالب بإحالة الحكومة إلى النائب العام.. والأغلبية تقاطعه: لا تزايد

02:19 م الإثنين 14 أبريل 2025

مجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب محمد عبد العليم داود، عضو حزب الوفد، مؤشرات الحسابات الختامية للموازنة العامة، مطالبًا بإحالة الحكومة إلى النائب العام؛ للمحاكمة الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتي شهدت حالة من الزخم.

واعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب مطالبينه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية، وألا يتزايد على الحكومة، وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها.

وعقب وزير الشؤون النيابية والقانونية موجهًا التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تأييدهم السياسات العامة للدولة؛ فإن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم، مطالبًا نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء، والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها، موجهًا الشكر والتحية إلى رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد العليم داود حزب الوفد النائب العام مجلس النواب الموازنة العامة للدولة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع الدولار إلى 52 و54 جنيها خلال 2025 و2026 على التوالي
هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار 3 آلاف صنف "الأكثر مبيعا": لا نية لموجة جديدة