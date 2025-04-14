عبد العليم داود يطالب بإحالة الحكومة إلى النائب العام.. والأغلبية تقاطعه: لا تزايد

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب محمد عبد العليم داود، عضو حزب الوفد، مؤشرات الحسابات الختامية للموازنة العامة، مطالبًا بإحالة الحكومة إلى النائب العام؛ للمحاكمة الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتي شهدت حالة من الزخم.

واعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب مطالبينه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية، وألا يتزايد على الحكومة، وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها.

وعقب وزير الشؤون النيابية والقانونية موجهًا التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تأييدهم السياسات العامة للدولة؛ فإن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم، مطالبًا نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء، والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها، موجهًا الشكر والتحية إلى رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.