هواوي: سنقدم نموذج المدن الصحية الإلكترونية بحل تكنولوجي متقدم لأول مرة في مصر

كتب- أحمد جمعة:

قال نائب رئيس شركة هواوي العالمية ورئيس القطاع العام بالشركة، لي جونفنغ، إن هواوي ستقدم نموذجًا للمدن الصحية الإلكترونية بحل تكنولوجي متقدم للغاية، وذلك لأول مرة في مصر.

وأضاف: "ملتزمون بنقل خبرات هواوي العالمية لدعم استراتيجيات قطاع الرعاية للتحول الرقمي المتكامل".

جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة "هواوي للتكنولوجيا"، لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية للمنشآت الصحية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارته إلى جمهورية الصين، والتي جاءت في إطار مشاركته في فعاليات النسخة الـ91 من معرض CMEF الدولي للأجهزة والمستلزمات الطبية، بعقد اجتماع رفيع المستوى مع (لي جونفنغ)، نائب رئيس شركة هواوي العالمية ورئيس القطاع العام بالشركة، وعدد من قيادات الشركة، لمناقشة سبل التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية للهيئة.

حضر مراسم مذكرة التفاهم من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور عمرو عبد النبي، مستشار رئيس الهيئة، ومن شركة "هواوي"، السيد لايمن من لاي، مدير قطاع الرعاية الصحية بهواوي، والسيد محمد أسامة، مدير قطاع الصحة بهواوي مصر.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه بموجب مذكرة التفاهم مع "هواوي للتكنولوجيا"، ستكون هواوي شريكًا للتشغيل التقني لأول مستشفى افتراضي بأفريقيا ومصر، وكذلك أول مشغل لتكنولوجيا الجيل الخامس والأنظمة البيئية الذكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

بدوره، قال نائب رئيس شركة هواوي العالمية: "نرحب بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي"، مؤكدًا سعي هواوي لأن تكون شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التحول الرقمي المستدام في القطاع الصحي المصري.



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