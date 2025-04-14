علاء عمران يزور "مؤسسة أونا" ضمن جولاته الانتخابية لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

كتب- مصراوي:

زار الكاتب الصحفي علاء عمران، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع: (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، وذلك في إطار جولاته الانتخابية.

وخلال الزيارة، استعرض "عمران" ملامح برنامجه الانتخابي، مؤكدًا حرصه على تقديم الأفضل للصحفيين، والعمل على مواجهة التحديات التي تمر بها المهنة في ظل الظروف الحالية.

وشدد المرشح على إيمانه بأن الوحدة والتعاون بين الصحفيين هما السبيل لتحقيق الأهداف والطموحات المشتركة، متعهدًا بتقديم رؤية واضحة وخطوات عملية تعزز من مكانة النقابة وتدعم أعضاءها في مختلف القضايا.

وأعرب علاء عمران عن فخره بترشحه لخدمة الصحفيين، مؤكدًا تطلعه إلى مستقبل أفضل يليق بأبناء صاحبة الجلالة، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي لجعل النقابة أكثر قوة وتأثيرًا.

وأشار إلى أن شعاره في هذه الدورة هو: "معًا نستطيع.. نقابة قوية ومستقبل أفضل"، موضحًا أبرز الملفات التي سيتبناها حال فوزه، وعلى رأسها: ملف الأجور، الأزمات التي تواجه الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية، وتوفير خدمات مهنية متكاملة للصحفيين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم "عمران" حديثه بالتأكيد على ثقته في اختيارات الجمعية العمومية، مشددًا على أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود من أجل الارتقاء بالمهنة وتحسين أوضاع الصحفيين المعيشية، مؤكدًا سعيه لنيل ثقة الزملاء والعمل بكل قوة لتحقيق تطلعات الجماعة الصحفية بالتعاون مع مجلس النقابة.