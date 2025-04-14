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"إيدي كوهين استشهد بكلامي".. تصريحات جديدة من ياسر برهامي بشأن حرب غزة

01:25 م الإثنين 14 أبريل 2025

ياسر برهامي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الشيخ ياسر برهامي، سبب تغير موقف الدعوة السلفية من تأييد عملية "طوفان الأقصى" إلى الهجوم عليها.

وقال برهامي في فيديو نشره عبر صفحته: "موقف الدعوة السلفية من عملية طوفان الأقصى تغير من التأييد بناء على احتمالات ثلاث وهم: " أن حماس اجتهدت وأصابت فلهم أجران، والثاني أنهم اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر، والثالث أنه لم يتم حساب الأمور المترتبة على عملية طوفان الأقصى وفي هذه الحالة هم آثمون".

وأشار الداعية السلفي، إلى أن دعم الجهاد الشرعي بضوابطه لا نزاع فيه، ولدينا يقين بأن القدس ستتحرر، وسيعود المسلمون إلى فلسطين بالبشارة النبوية، وهذا أمر لا شك، متابعا: "لا يجب أن نوهم أنفسنا بأننا انتصرنا وبلادنا تم تخريبها، ولا نخدع أنفسنا بنصر لا حقيقة له".

وانتقد ياسر برهامي تصريحات القيادي الحمساوي موسى أبو مرزوق حينما قال في أحد اللقاءات التلفزيونية، إن حماية المدنيين ليست مسئوليتنا بل مسئولية الاحتلال والأنروا باعتبارهم نازحين، ومسئوليتنا تقتصر على حماية مقاتلينا.

وعن الهجوم الذي تلقاه مؤخرا من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه بالخائن والعميل، قال برهامي إن جزاء أي شخص يقدم الحقيقة هو وصفه بالخاين والعميل، مضيفا:"الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين استشهد بكلامي لزيادة الفرقة بين وبين إخواني، وكان يجب على من يهاجم أن ينظر إلى الكلام أولا".

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