مصدر بـ"الكهرباء": تقرير أسبوعي لمتابعة إجراءات فصل "المصرية للنقل" عن "القابضة" بحلول 2026

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، تسير بخطى منتظمة من خلال لجنة مشكلة برئاسة الدكتور أحمد مهينة، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بالوزارة، وعضوية عدد من القيادات من مختلف الجهات.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يتلقى أسبوعيًّا تقريرًا عن الإجراءات والخطوات المتبعة لتسريع الوتيرة؛ خصوصًا أنه كانت هناك نية للانتهاء من إجراءات الفصل مع بدء السنة المالية الجديدة ٢٠٢٥/٢٠٢٦، إلا أنه نتيجة للتشابكات مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتأخر بعض الإجراءات، تم إرجاء ذلك لنهاية العام الجاري كحد أقصى.

وتعتبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشركة الوحيدة في مصر المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كل مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.

يُذكر أنه صدر قانون الكهرباء عام 2015 ويقضي بفصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتكون السوق مفتوحة، وضمن خطوات لتحرير السوق بشكل كامل.

وكان مجلس النواب وافق في 2021 على تعديلات جديدة على قانون الكهرباء؛ من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025، بدلاً من 2021.

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