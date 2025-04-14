نائب: كل مولود مصري عليه 105 آلاف جنيه دين

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كل مولود يولد عليه في مصر يكون عليه 105 آلاف جنيه ديون، بسبب الاقتراض الخارجي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.

وحذر النائب من استمرار الاقتراض من الخارج وتأثيره على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه وفقا للحساب الختامي هناك 2،6 تريليون جنيه خدمة أعباء الدين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن خدمة أعباء الدين زادت بأكثر من تريليون جنيه عن العام المالي الماضي، قائلا: هذه أرقام تخوّف ولا بد من إضاءة الضوء الأحمر للحكومة بشأن فوائد الديون.

اقرأ أيضًا:

3000 جنيه.. صرف منحتين لهذه الفئة خلال شهر

نشاط للرياح ورمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الرئيس السيسي يصل مقر الديوان الأميري القطري