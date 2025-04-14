قبل تفكيك كوبري السيدة عائشة.. تطورات إنشاء محور صلاح سالم البديل

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، تطورات إنشاء محور صلاح سالم البديل والذي سيتم تشغيله بديلًا عن كوبري السيدة عائشة الحالي.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن أعمال المحور تتقدم بشكل كبير في الفترة الحالية في ظل توجيهات محافظ القاهرة بضغط الجدول الزمني للانتهاء من المشروع.

وأضاف المصدر، أن أعمال التقدم في تنفيذ محور صلاح سالم البديل تكاد تقترب من 90%، لافتًا إلى أن الجزء الخاص بالمقابر هو الذي تسبب في عرقلة سير الأعمال الإنشائية.

ولفت المصدر، إلى أنه عقب الانتهاء من إنشاء المحور، سيتم فتحه أمام حركة السيارات من أجل البدء في تفكيك كوبري السيدة عائشة، وإزالته بشكل نهائي من أجل تحويل المنطقة إلى ممشى سياحي مفتوح.

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