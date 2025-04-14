ضبط مستويات السكر يحميك من مضاعفات خطيرة.. نصائح مهمة من الصحة

كتب- أحمد جمعة:

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى الحرص على المتابعة الدورية والكشف المبكر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تُقدَّم خدماتها مجانًا في جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة، في منشور توعوي، أن ضبط مستويات السكر في الدم يمثل خط الدفاع الأول في الوقاية من العديد من المضاعفات الخطيرة التي قد تهدد حياة مرضى السكري.

وأوضحت الوزارة أن ارتفاع مستويات السكر دون رقابة قد يؤدي إلى:

* ضرر بالأوعية الدموية في القلب والعينين والكلى والأعصاب.

* النوبات القلبية التي قد تودي بالحياة.

* السكتات الدماغية المفاجئة.

* الفشل الكلوي الحاد أو المزمن.

* الفقدان الدائم للبصر نتيجة تلف الأوعية الدموية في العينين.

* مشاكل خطيرة في القدمين، بسبب تلف الأعصاب وضعف تدفق الدم، ما قد يتسبب في تقرحات مزمنة وقد ينتهي الأمر بالبتر.

ودعت الوزارة جميع المواطنين، وخاصة من هم فوق سن الأربعين أو من لديهم عوامل خطورة، إلى التوجه لأقرب وحدة صحية للمشاركة في المبادرة، وإجراء الفحوصات الدورية التي قد تُنقذ حياتهم وتجنّبهم الكثير من المضاعفات.

اقرأ أيضًا:

3000 جنيه.. صرف منحتين لهذه الفئة خلال شهر

نشاط للرياح ورمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الرئيس السيسي يصل مقر الديوان الأميري القطري