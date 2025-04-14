ضياء الدين داود يرفض الحساب الختامي: لن أخالف ضميري

كتب- نشأت علي:

رفض النائب ضياء الدين داوود الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024.

وقال داوود خلال الجلسة العامة اليوم: "أضع شهادتي أمام الله والشعب برفض الحساب الختامي الأخير لدور الانعقاد الخامس لأداء حكومة أظن أنها ليست الحكومة الحالية، لكن التي يرأسها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التي أوصلت للنتائج التي أثبتها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أُحييه عليه".

وأضاف "الدين العام الحكومي إجمالًا 11 ألفا و457 مليارا مقابل 8609 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 بزيادة 2848 مليار جنيه وبزيادة 33.1%، دي الأرقام اللي احنا ممكن نوافق عليها ونمدد عمل هذه الحكومة ومقابل هذه النتائج التي ترتب عليها إرهاق المصريين بما جعلهم يشعروا أن لا حماية لهم من أحد".

وتابع "بلغت أعباء الدين الحكومي 2639 مليار جنيه منها 1355 فوائد 1283 أقساط بنسبة أعباء 60.3% من إجمالي الاستخدامات".

وأضاف "البلد دي 60% من استخدامات موازنتها لسداد أعباء الدين.. فمن المسؤول عن هذا؟ هذه الحكومة مسؤولة عن هذا، رئيس الحكومة مسؤول عن هذا".

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