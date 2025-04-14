هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار 3 آلاف صنف "الأكثر مبيعا": لا نية لموجة جديدة

كتب- أحمد جمعة:

علّق الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، عن أنباء توجه الهيئة لتحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي جديد من الأكثر مبيعاً خلال الأشهر الـ 4 المقبلة.

وقال "رجائي" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن "لا صحة للأخبار المتداولة بشأن زيادة أسعار الأدوية في الفترة المقبلة، وأيضًا لا صحة لبحث الهيئة تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي كما تردد خلال الساعات الماضية".

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن "لا توجد نية لموجة زيادة أسعار المستحضرات الدوائية في الوقت الراهن، وبالتالي لا يوجد توجه لزيادة الأسعار مثل ما جرى في العام الماضي".

وتابع: "غرفة صناعة الأدوية ليست مصدرا للتصريح بزيادة أسعار الأدوية، وبيانات التسعير أمر خاص بهيئة الدواء فقط".

كان الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، قال في مقابلة مع "الشرق بلومبرج" إن "هيئة الدواء تبحث حالياً طلبات تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي جديد من الأكثر مبيعاً في البلاد خلال 4 أشهر المقبلة، بخلاف 3 آلاف صنف جرت زيادة أسعارهم منذ تحريك سعر الصرف، من إجمالي 12 ألف صنف دوائي.. ونسب التحريك تتراوح ما بين 30% إلى 45% حسب نوع الدواء".

لكن "رجائي" أكد استقرار قطاع الدواء في الوقت الراهن، وبالتالي اعتزام زيادة الأسعار.

وفي يوليو الماضي، كشفت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن خطة لتحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي على وقع تحرير سعر الصرف آنذاك وتفاهم أزمة نواقص الأدوية، قبل أن تمضي الخطة في التنفيذ خلال نهاية 2024.

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن أكثر من 95% من الأدوية متوفرة في مصر، والأمر أصبح مثل أي بلد مجاورة أو أي دولة في العالم كله.

وأوضح الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أمس، أنه "لا توجد نواقص أدوية حاليا في مصر، ويتم التغلب على الأمر من خلال نظام تتبع الدواء لضبط سوق الدواء وكشف الغش والتهرب ومعرفة مكان تواجد علبة الدواء".