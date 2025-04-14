خاص| هيكلة جذرية بمناصب بـ"القابضة للكهرباء" واتجاه لفصل المالي عن التجاري

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن وجود مقترح تم إعداده خلال الفترة الماضية وعرضه على الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار هيكلة جذرية مرتقبة ببعض المناصب الوظيفية القيادية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والذي تضمن فصل التجاري عن المالي التابع للعضو المتفرغ للشؤون المالية، مع إسناد متابعة التحصيل ونسب الفقد والضبطية القضائية للعضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه من المرتقب انطلاق مناقشة أعمال الجمعيات العامة العمومية؛ لمناقشة موازنات الشركات مايو المقبل، ويتبعها إجراء حركة تغييرات موسعة ربما تكون الأولى من نوعها في تاريخ القطاع.

ونوه المصدر بأن أبرز ملامح التغييرات الجديدة؛ هو الاستعانة باقتصادي له خبرات واسعة من خارج القطاع، لتولي قيادة الشؤون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر؛ نظرًا للظروف الصحية للقيادة الحالية، بالإضافة إلى توجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للاستعانة بالكوادر الشبابية، ومنحهم الفرص لإثبات ما لديهم من خبرات متراكمة، لخلق حالة من المنافسة بين أبناء القطاع للتميز.

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