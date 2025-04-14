رئيس مجلس النواب يحدد ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة

كتب- نشأت علي:

حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ضوابط مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن حساب ختامي موازنة العام المالي 2023/2024.

وأكد ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للحديث، بواقع 3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتين فقط لأي نائب آخر.

وشدد على النواب الالتزام بالوقف المحدد، قائلا: سيتم إغلاق مكبر الصوت فورا حال عدم الالتزام بالمدة المقررة.

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن من يتم النداء وغير متواجد في القاعة لن يتم النداء عليه مرة أخرى.

وقال رئيس النواب: "رتب كلمتك بدون مقدمات حتى تلتزم بالموعد ولا استثناء لأحد في الوقت"، مطالبا بعدم الخروج عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: نحن نناقش تقرير عام للحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي، وليس مناقشة الموازنة العامة للدولة أو الخطة المقبلة.