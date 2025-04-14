أسامة الغزالي يرد على منتقدي مقاله بعودة لقب الباشا: "الناس فهمت غلط وده كان قصدي"- خاص

كتب- محمد نصار:

رد الدكتور أسامة الغزالي حرب، على حالة الجدل والانتقاد التي طالته بسبب مقاله الخاص بـ "باشوات مصر".

وقال "حرب"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن كلماته فُهِمت على نحو غير صحيح واحتملت تأويلًا لم يقصده من حديثه عن البشوات.

وأضاف الدكتور أسامة الغزالي حرب، أنه كان يقصد أن تبحث مصر عن آلية معينة لتكريم رجال الأعمال والصناعة المؤثرين في المجتمع من خلال مشروعاتهم واستثماراتهم، فضلًا عن تشجيع أجيال جديدة من رجال الأعمال الموجودين خارج دائرة الإعلام على الظهور، وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تدعم الاقتصاد الوطني وتقلل نسب البطالة.

وأشار إلى أن هذا هو المقصد من حديثه، وأنه استدل على لقب "باشا" لإيضاح الأدوار المجتمعية والتنموية والسياسية لمن حصلوا عليه في العصر السابق،

وكان الدكتور أسامة الغزالي حرب، كتب مقالا حمل عنوان: "إلى باشوات مصر".معتبرًا أنه اللقب المدني الأرفع الذي كان شائعًا في العصر الملكي، الذي أنهته ثورة يوليو 1952، والتي ألغت الألقاب المدنية: أفندي، بك، باشا.

وأضاف في مقاله: نعلم جميعا، أننا اعتدنا نحن المصريين أن نستمر في استخدام هذه الألفاظ في معاملاتنا اليومية على نحو غير منضبط، وقد يختلط فيه الجد بالهزل، غير أنني اليوم وقد "بلغت من الكبر عتيا" حيث اقترب من استكمال العام الثامن والسبعين من عمري، إذا شاء الله، أعتقد أن هذا الإلغاء للرتب المدنية لم يكن خيرًا كله، فهو ينطوي أولًا على تكريم مستحق لبعض الأشخاص من ذوي المكانة العامة المستحقة.

واستشهد "الغزالي"، بوجود مثل هذه الألقاب في بريطانيا، فيحمل د. مجدي يعقوب لقب "فارس" أو سير الذي مُنح إليه من الملكة إليزابيث الثانية، متسائلًا: ما الذي يمنع من عودة منظمة ومدروسة لألقاب مدنية تمنح على أساس موضوعي، صارم ومنضبط ومدروس، يقترح من هيئة متخصصة رفيعة المستوى، ويوافق عليه البرلمان، على أن تمنح لمن يقومون بأعمال جليلة، ذات قيمة عالية وعالمية في ميادين الثقافة والصناعة والزراعة؟ فيكون لدينا نجيب باشا ساويرس، وطلعت باشا مصطفى، ومحمد باشا أبو العينين، ومنير فخري باشا عبد النور، ومنير باشا غبور، وطارق باشا نور، وناصف باشا ساويرس، وهشام طلعت مصطفى باشا، وياسين منصور باشا، وأحمد باشا أبو هشيمة، وغيرها أسماء شائعة لمليارديرات مصر.

واستطرد الدكتور أسامة الغزالي حرب، تصريحاته لمصراوي، قائلًا: هذا التكريم سيحفز المئات والآلاف من الأثرياء "غير المعروفين" في العديد من الأنشطة الاقتصادية، للحصول على مكانة اجتماعية مرموقة ومعترف بها، وسيظهرون للحياة العامة، ويسهمون فيها على نحو يختلف جذريًا عما هو قائم الآن.

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