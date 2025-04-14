وزير الطيران ورئيس الأرصاد الجوية العالمية يبحثان قضايا التغيرات المناخية وتكنولوجيا الاستمطار

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اليوم الإثنين، الدكتور عبد الله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، بمقر ديوان عام الوزارة، وبحضور الملاح هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الفني والتدريبي، وتبادل البيانات، ودعم مبادرات بناء القدرات وتطوير البنية التحتية للأرصاد الجوية في مصر والدول الإفريقية؛ بما يسهم في دعم الاستدامة البيئية، وتعظيم الدور الحيوي للأرصاد الجوية في خدمة مختلف القطاعات؛ وعلى رأسها قطاع الطيران، وتم التطرق إلى قضايا التغيرات المناخية وتكنولوجيا الاستمطار.

ورحب الدكتور سامح الحفني بزيارة رئيس المنظمة، مشيدًا بعلاقات التعاون المثمرة بين مصر ومنظمة (WMO)، مؤكداً أهمية توسيع هذا التعاون في ظل التحديات المناخية المتسارعة وتأثيراتها المباشرة على صناعة النقل الجوي.

وأكد وزير الطيران المدني حرص الدولة على تطوير قدرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ باعتبارها عنصرًا محوريًّا في ضمان سلامة الملاحة الجوية، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والتعاون الدولي يمثلان دعامة أساسية لتحديث منظومة الأرصاد في مصر.

وأعرب الدكتور عبد الله المندوس عن سعادته بزيارة القاهرة، مُثمنًا التطور الذي تشهده الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ودورها الفاعل في دعم أنشطة المنظمة إقليميًّا ودوليًّا، موضحًا أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًّا للمنظمة، مشيدًا بجهودها والتزامها بتعزيز خدمات الأرصاد؛ خصوصًا في ظل التحديات المناخية الراهنة.

وأشاد المندوس بالدور الريادي لوزارة الطيران المدني المصرية في دعم مبادرات المنظمة؛ لا سيما في مجالات التنبؤ المبكر، والإنذار من المخاطر الجوية، وبناء القدرات في القارة الإفريقية.