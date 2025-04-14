عضو بـ"الأطباء" يرد على عمرو أديب: هل دفعت تكلفة تعليمك قبل عملك في أوربت؟

كتب - أحمد جمعة:

علّق الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على تصريحات الإعلامي عمرو أديب بشأن كون الأطباء يحصلون على تعليمهم وتدريبهم مجانا في المستشفيات المصرية ثم يهاجرون للعمل بالخارج.

وقال أمين عبر حسابه على فيسبوك: "الدولة لم تعلم الأطباء مجانًا، بل هو حق دستوري ومن ضرائب المواطنين وجيوبهم.. حتى التعليم المجاني الآت لم يعد مجانياً إلا شكلا، فالأطباء يتعلمون أكثر من خلال الدورات والكورسات والبرامج التدريبية الخارجية والاشتراك في المجلات العلمية وحتى شراء الكتب لا توفره الجامعات".

وأضاف: "أطباء الجامعات الخاصة يتعلمون على حسابهم وكذلك الأهلية فلا يستقيم حديثك تجاههم.. لو عاوز الأطباء تدفع قبل السفر وهذا أمر غير دستوري وتمييزي استغرب طرحه من شخص المفترض أنه قارئ جيد لدستور، هل تستطيع تنفيذه على المعلمين والتجاريين والمهندسين والإعلاميين والصحفيين والتعليم الصناعي وغيرهم لأنهم جميعا تعلموا علي حساب الدولة على حد قولك".

وتساءل أمين: "هل دفعت أنت تكلفة تعليمك قبل سفرك للعمل في أوربت؟".

وتابع: "هذا الأمر هو ميزة للأطباء تجعل المجتمع كله يتكافل في تكاليف دراستهم وكذلك تدريبهم وهذه الميزة تستمر لصالحهم لدفع أجور مناسبة وعالية وتوفير بيئة مناسبة ومنح ومزايا لا تضييقات ومنع.. الدولة يجب أن تعوض الأطباء عن الدراسة الصعبة والسنوات الإضافية والضغط العصبي والطريق الصعب وليس العكس".

وانتقد الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر"، هجرة الأطباء إلى الخارج.

وقال أديب خلال تقديم حلقته الأحد إن "الأطباء معظمهم لم يدفعوا مصروفات التعليم في مصر، بالإضافة إلى أنه يتم تدريبهم في المستشفيات مجانا"، مضيفا: "بعد كل ده بيهاجروا للخارج".

من جهته، علق الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، قائلًا إن "أسباب هجرة الأطباء للخارج باتت واضحة ومعروفة للجميع، وليس فقط من ناحية المرتبات، فالمرتبات في قطاع هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الجديد ضعف هيكل اللائحة المالية لوزارة الصحة".

وطالب بتطبيق اللائحة المالية للتأمين الصحي الجديد على وزارة الصحة، لتحسين المرتبات، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء خاصة في أقسام الطوارئ.

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