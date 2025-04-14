نشرة التوك شو| الأرصاد تحذر من موجة حارة وحقيقة زيادة القيمة الإيجارية للسكن

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير الاستثمار: تراجع أسعار النفط حاليًا يمثل فرصة واعدة للاقتصاد المصرى

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ثقته في أن مصر تمتلك سياسة نقدية واضحة ومحفزة لجذب الاستثمارات، تركز على استهداف معدلات التضخم، وأن مرونة سعر الصرف تساهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وحول تأثيرات تراجع أسعار النفط العالمية، أوضح الخطيب خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية ON، أن هذا التراجع قد يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات، خاصة في ظل حالة الاضطراب وعدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وزير الاستثمار: عندنا 120 يوم إجازة وتكلفة التأخير الجمركي 150 مليون دولار يوميًا

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المصرية إلى ساعات، وذلك بعد أن كان متوسط الإفراج يتراوح بين 14 و16 يومًا، وهو ما وصفه بأنه "غير موجود في العالم".

وأوضح الخطيب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مصر تخسر 150 مليون دولار يوميًا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع، وأن هذا التأخير يعود جزئيًا إلى كثرة الإجازات الرسمية، التي بلغت 128 يومًا في العام الماضي.

7 آلاف زائر.. إقبال كبير على الجناح المصري في أول أيام إكسبو أوساكا باليابان

أكد المهندس حازم حمادة، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لجناح مصر في إكسبو أوساكا باليابان، أن الجناح المصري شهد إقبالًا غير متوقع من الزوار في اليوم الأول، حيث وصل عددهم إلى 7000 زائر،

خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر، أعرب حمادة عن تفاؤله بوصول عدد الزوار إلى مليون ونصف المليون خلال فترة المعرض التي تمتد لستة أشهر.

رئيس "إسكان النواب" يوضح حقيقة زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%

نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، ما تردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، وأن الزيادة التي صدر بها قانون عام 2022 تخص الأشخاص الاعتبارية فقط، ولا علاقة لها بالإيجارات السكنية.

وأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.

نقيب الأطباء يكشف: 7 آلاف طبيب هاجروا خلال عام بسبب ضعف الرواتب وبيئة العمل

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن هجرة حوالي 7 آلاف طبيب مصري شاب للعمل في الخارج خلال عام واحد فقط، وذلك بسبب ضعف الرواتب وتدهور بيئة العمل في مصر، بالإضافة إلى عوامل الجذب المغرية في الخارج.

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر، أشار عبد الحي إلى أن نقابة الأطباء لا تستطيع منع الأطباء من السفر، حيث أن حرية التنقل متاحة، معقبًا: "مقدرش أمنع طبيب من السفر، فيه حرية تنقل، في انجلترا وألمانيا الطالب المتفوق فقط اللي بيدرس في الجامعة ببلاش، والباقي بيقترض من البنوك لإتمام الدراسة وبيسدد القرض بعد التخرج".

الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي للحرارة يصل إلى 30 درجة للعظمى في هذا الموعد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تقلبات فصل الربيع، الذي يتميز بتغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء المقبل، لتصل إلى 30 درجة مئوية في القاهرة الكبرى نهاية الأسبوع.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت غانم أن فصل الربيع يشهد دائمًا تقلبات في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، بالإضافة إلى تساقط الأمطار في بعض المحافظات.

لميس الحديدي: الاقتصاد وحرب غزة على طاولة مباحثات الرئيس السيسي وأمير قطر

أكدت الإعلامية لميس الحديدي على الأهمية البالغة لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، التي بدأها اليوم وتشمل كلاً من قطر والكويت، في ظل الأزمات الإقليمية وتطورات الملف الفلسطيني.

وخلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت الحديدي أن هناك ملفين رئيسيين مطروحين على مائدة المفاوضات، الأول يتعلق بقطاع غزة، حيث تلعب مصر وقطر دورًا محوريًا في جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى هدنة وربما وقف شامل للحرب.

أحمد موسى: استثمارات السعودية في مصر تتخطى 9 مليارات دولار

أكد الإعلامي أحمد موسى على قوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ نحو 9 مليارات دولار، ودعا إلى ضرورة العمل على زيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح موسى أن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة ثابتة ومتجذرة، وأن المواطن المصري في السعودية يشعر وكأنه في بلده الثاني، وكذلك المواطن السعودي في مصر، مؤكدًا أن الروابط بين الشعبين قوية ومبنية على الاحترام المتبادل والمودة.