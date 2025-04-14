الثلاثاء.. "الأزهر" تناقش رسالة دكتوراه بدراسات القاهرة لباحثة متوفاة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تناقش كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، صباح الثلاثاء، رسالة دكتوراه لباحثة متوفاة.

و أعلنت كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة، مناقشة رسالة العالمية "الدكتوراه" في اللغويات من الباحثة: هانم محمود أبو اليزيد محمد أبو العزم، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد، التي توفاها الله.

وقال الدكتور محمد فكري نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، إن الموافقة على مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة هانم محمود بالرغم من وفاتها، سببه يعود إلى رغبة الجامعة في تكريمها بعد وفاتها وكنوع من تطييب خاطر أسرتها، وكذلك عدم السطو على رسالتها.

وأضاف فكري في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه نوقشت قبل ذلك رسالة دكتوراة لباحثة متوفاة بفرع جامعة الأزهر بالزقازيق، كنوع من إعطاء الباحثين حقهم وتكريما لهم بعد وفاتهما ومحاولة لإدخال السرور على الأهل.