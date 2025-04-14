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نشاط للرياح ورمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الإثنين 14 أبريل 2025

طقس معتدل

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم السيت المقبل.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية في بعض الأحيان على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أنه يوجد حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد أنه بداية من الثلاثاء 15 أبريل وحتى الجمعة 18 أبريل من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أنه بداية من يوم الخميس يوجد ارتفاع في درجات الحرارة بقيم تصل لـ 4 درجات.

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