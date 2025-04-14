3000 جنيه.. صرف منحتين لهذه الفئة خلال شهر

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن أنه سيتم صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل خلال مدة أقل من شهرين.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل بمناسبة عيد العمال بداية من شهر مايو المقبل.

وأضاف المصدر أنه سيتم صرف منحة عيد الأضحى بداية من شهر يونيو 2025.

وتابع المصدر: ستبلغ قيمة كل منحة تُصرف من وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه، وبذلك تكون قيمة المنحتين 3000 جنيه.

زيادة قيمة منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة لـ1000 جنيهًا

قرر وزير العمل، محمد جبران، يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، رفع قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل، بدءًا من منحة عيد الميلاد المجيد المقرر صرفها في 7 يناير 2025، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة السنوية لصرف المنح الست إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

في سياق متصل، أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، عن زيادة جديدة لمنحة العمالة غير المنتظمة، والتي سيتم صرفها خلال شهر رمضان 2025، في إطار الحزمة الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة، التي سيتم تطبيقها من بداية رمضان وحتى يونيو المقبل، تشمل توفير دعم إضافي لوزارة العمل، يتيح صرف 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، على مدار ست منح سنوية، بعدما كانت قيمتها 1000 جنيه فقط قبل الزيادة الأخيرة.

وتُمنح هذه الفئة المسجلة لدى الوزارة، سواء عبر الشركات والمقاولين أو من خلال عمليات الحصر المستمرة، منحة مالية في مناسبات متعددة، تشمل: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى عيد العمال، ويحصل العاملون على رعاية اجتماعية وصحية وتأمين ضد الحوادث.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والكويت

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة



