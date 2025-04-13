7 آلاف زائر.. إقبال كبير على الجناح المصري في أول أيام إكسبو أوساكا باليابان

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس حازم حمادة، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لجناح مصر في إكسبو أوساكا باليابان، أن الجناح المصري شهد إقبالًا غير متوقع من الزوار في اليوم الأول، حيث وصل عددهم إلى 7000 زائر،

خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر، أعرب حمادة عن تفاؤله بوصول عدد الزوار إلى مليون ونصف المليون خلال فترة المعرض التي تمتد لستة أشهر.

وأوضح المهندس حازم حمادة، أن الجناح المصري يقدم لزواره تجربة فريدة تجمع بين عراقة التاريخ المصري وإنجازات الحاضر، مستخدمًا أحدث التقنيات البصرية ثلاثية الأبعاد لعرض الحضارة المصرية القديمة والمشاريع القومية الحديثة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

واقترح حمادة إضافة قطعة أثرية أصلية إلى الجناح، على غرار ما تم في إكسبو دبي 2020، لجذب المزيد من الزوار والمساهمة في الترويج للمتحف المصري الكبير.

وشدد المهندس حازم حمادة على أن الجناح يمثل فرصة ذهبية لتغيير الصورة النمطية عن مصر وبناء صورة ذهنية جديدة تعكس واقعها الحديث.

ويستقبل الجناح رؤساء دول ووزراء وكبار رجال الأعمال، مما يجعله منصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.

وقد تم اختيار يوم 23 يوليو ليكون اليوم القومي لمصر في إكسبو أوساكا، حيث سيشهد عروضًا فنية وثقافية مصرية متنوعة.