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رئيس "إسكان النواب" يوضح حقيقة زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%

11:52 م الأحد 13 أبريل 2025

لجنة الإسكان بمجلس النواب

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كتبت- داليا الظنيني:

نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، ما تردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، وأن الزيادة التي صدر بها قانون عام 2022 تخص الأشخاص الاعتبارية فقط، ولا علاقة لها بالإيجارات السكنية.

وأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.

وأكد الفيومي أن لجنة الإسكان في مجلس النواب تتابع هذا الملف عن كثب، وأنها حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف.

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