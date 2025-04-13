نقيب الأطباء يكشف: 7 آلاف طبيب هاجروا خلال عام بسبب ضعف الرواتب وبيئة العمل

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن هجرة حوالي 7 آلاف طبيب مصري شاب للعمل في الخارج خلال عام واحد فقط، وذلك بسبب ضعف الرواتب وتدهور بيئة العمل في مصر، بالإضافة إلى عوامل الجذب المغرية في الخارج.

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر، أشار عبد الحي إلى أن نقابة الأطباء لا تستطيع منع الأطباء من السفر، حيث أن حرية التنقل متاحة، معقبًا: "مقدرش أمنع طبيب من السفر، فيه حرية تنقل، في انجلترا وألمانيا الطالب المتفوق فقط اللي بيدرس في الجامعة ببلاش، والباقي بيقترض من البنوك لإتمام الدراسة وبيسدد القرض بعد التخرج".

وأوضح نقيب الأطباء أن ظروف سكن الأطباء في المستشفيات المصرية متردية للغاية، وأن بعض المستشفيات تفتقر إلى استراحات مناسبة للأطباء.

وأضاف أن مطالب النقابة بتحسين هذه الظروف قوبلت بالرفض، "سكن الأطباء في المستشفيات منهار، وفيه مستشفيات مفيهاش استراحة للأطباء أصلًا، ولما طالبنا بالتحسين قالوا "الطبيب اللي ده عنده نبطشية مش جاي ينام ويستريح".

وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحسين أوضاع الأطباء، أشار عبد الحي إلى أن وزارة الصحة شكلت لجنة لدراسة أزمة هجرة الأطباء، وتعمل على تقديم حوافز إضافية لتحسين بيئة العمل وتشجيع الأطباء على البقاء في مصر.

كما أشار نقيب الأطباء إلى إعلان جامعة الإسكندرية عن توفير 117 فرصة وظيفية للأطباء، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تتيح فرصًا للأطباء المقيمين للحصول على درجة الماجستير، بالإضافة إلى تقديم خدماتهم الطبية للمستشفى.