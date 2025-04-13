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صور - أول ظهور لشيخ الأزهر بعد الشفاء من الوعكة الصحية

11:23 م الأحد 13 أبريل 2025
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    شيخ الأزهر يلتقي الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور
  • عرض 4 صورة
    شيخ الأزهر يلتقي الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور
  • عرض 4 صورة
    شيخ الأزهر يلتقي الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لممارسة عمله من مكتبه بمشيخة الأزهر بالدراسة، صباح الأحد، بعد أن قضى إجازة عيد الفطر المبارك بمنزله بالقرنة بمحافظة الأقصر، وتماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.

والتقى شيخ الأزهر، الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور التي عرضت عليه مجموعة من إصدارات نور ٢٠٢٥.

و أبدى شيخ الأزهر إعجابه بإصدارات مجلة نور، ووجه برفع مستوى التعاون بين مجلة نور ومؤسسات الأزهر الأخرى مثل قطاع المعاهد وبيت الزكاة والصدقات المصرية.

وأصيب فضيلة الإمام الأكبر بنزلة برد، آخر أيام شهر رمضان المبارك، اضطر على إثرها إلى إلغاء ارتباطات العمل الخاصة به، ولم يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر التي عقدت في الـ 27 من مارس الماضي، بعد أن نصحه الأطباء بالراحة.

وخلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ تقديره، لفضيلة الإمام الأكبر وتمنى له الشفاء العاجل.

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نهى عباس شيخ الأزهر أحمد الطيب
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