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الري تكشف حقيقة غمر أراض زراعية بالمياه وتلف المحاصيل بطرح النهر

10:35 م الأحد 13 أبريل 2025

أرشيفية

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كتبت- داليا الظنيني:
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الأنباء المتداولة حول غمر أراض زراعية بالمياه وتلف المحاصيل غير دقيقة، موضحًا أن الأراضي المتضررة تقع ضمن أراضي طرح النهر، وأن غمرها بالمياه أمر طبيعي ومتعارف عليه عند إطلاق تصرفات محددة في أوقات معينة من العام.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أوضح غانم أن الوزارة تتفهم تحفظات بعض المزارعين، وتؤكد حرصها على مصلحتهم، مشيرًا إلى أن جميع أجهزتها تعمل على مدار الساعة لخدمة المزارعين.

وأشار غانم إلى أن غمر هذه الأراضي هو جزء من منظومة إدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، والحفاظ على سلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدور المزارعين في تحقيق الأمن الغذائي، وأنها تحرص على التواصل الدائم معهم.

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طرح النهر غمر الأراضي وزارة الري
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