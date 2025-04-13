لميس الحديدي: الاقتصاد وحرب غزة على طاولة مباحثات الرئيس السيسي وأمير قطر

كتب- حسن مرسي:

أكدت الإعلامية لميس الحديدي على الأهمية البالغة لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، التي بدأها اليوم وتشمل كلاً من قطر والكويت، في ظل الأزمات الإقليمية وتطورات الملف الفلسطيني.

وخلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت الحديدي أن هناك ملفين رئيسيين مطروحين على مائدة المفاوضات، الأول يتعلق بقطاع غزة، حيث تلعب مصر وقطر دورًا محوريًا في جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى هدنة وربما وقف شامل للحرب.

وأشارت إلى أن القاهرة والدوحة أصدرتا بيانًا مشتركًا يدين القصف الإسرائيلي على المستشفى المعمداني، مؤكدة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات التي تتزامن مع تجدد العمليات العسكرية في غزة.

وأضافت الحديدي أن المنطقة تشهد حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، بالتزامن مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تجري في مسقط، واستمرار الهجمات الأمريكية ضد الحوثيين.

وفيما يتعلق بالملف الثاني، أوضحت الإعلامية لميس الحديدي أنه يتعلق بالشق الاقتصادي، حيث تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار. وأشارت إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات القطرية في مصر، والتي بلغت 1.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وشددت الحديدي على أن مصر تعمل بشكل متوازٍ مع شركائها الخليجيين، ومن بينهم وفد سعودي كبير متواجد حاليًا في القاهرة، لتعزيز التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.