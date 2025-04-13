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أحمد موسى: استثمارات السعودية في مصر تتخطى 9 مليارات دولار

09:07 م الأحد 13 أبريل 2025

أحمد موسى

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كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي أحمد موسى على قوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ نحو 9 مليارات دولار، ودعا إلى ضرورة العمل على زيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح موسى أن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة ثابتة ومتجذرة، وأن المواطن المصري في السعودية يشعر وكأنه في بلده الثاني، وكذلك المواطن السعودي في مصر، مؤكدًا أن الروابط بين الشعبين قوية ومبنية على الاحترام المتبادل والمودة.

وأشار موسى إلى أن أكثر من 7 آلاف شركة سعودية تعمل داخل السوق المصرية، ما يعكس حجم التعاون الكبير بين البلدين في المجال الاقتصادي، داعيًا إلى استمرار دعم هذه الشراكة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

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