20 صور من عزاء النائبة رقية الهلالي بحضور رئيس مجلس النواب
09:02 م الأحد 13 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:
توافد عدد من البرلمانيين والمسؤلين، لحضور عزاء النائبة رقية الهلالي، والتي توفيت قبل أيام.
وشيّع الآلاف من أهالى مركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، مساء السبت، جثمان النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب بالمحافظة عن حزب حماة وطن، والتي وافتها المنية إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة إلى مثواها الأخير.
وكان من أبرز الحاضرين في العزاء، المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
عزاء النائبة رقية الهلالي وفاة النائبة رقية الهلالي رئيس مجلس النواب مدينة المنشاة بمحافظة سوهاج عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن
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