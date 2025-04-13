رئيسة البريد تتفقد مكاتب بريد القليوبية" لمتابعة حركة انتظام العمل

كتبت- آية محمد:

أجرت داليا الباز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم جولة تفقدية بمحافظة القليوبية تفقدت خلالها مبنى منطقة بريد القليوبية، وبعض مكاتب البريد لمتابعة حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

وأكدت الباز، خلال زيارتها التفقدية، أن الهيئة ماضية بخطى ثابتة نحو تطوير شامل لمنظومة العمل والخدمات، مع التركيز على دعم العاملين وتحفيزهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح البريد المصري.

وخلال لقاء تواصل مفتوح جمعها بالعاملين بمنطقة بريد القليوبية، أشادت بجهود العاملين وتفانيهم في أداء عملهم، موضحة أنه جارِ تطوير منظومة الخدمات المالية، واستحداث خدمات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الإيرادات، مؤكدة أهمية دور العاملين في جذب عملاء جدد وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للهيئة.

واشارت الباز إلى أن الهيئة تقوم حالياً بمراجعة شاملة لمنظومة المكافآت بهدف تعزيز الأداء وخلق مناخ وظيفي محفز وعادل.

وأوضحت الباز أن البريد المصري يشهد حالياً نقلة نوعية شاملة، ترتكز على تحديث البنية التكنولوجية وتطوير الكفاءة التشغيلية في جميع القطاعات، وهو ما ساهم بشكل ملموس في تعزيز قدرته التنافسية واستعادة مكانته الإستراتيجية كمؤسسة وطنية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومتطورة للمواطنين.

واشارت إلى أن الزيارات الميدانية تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل، والاستماع لمقترحات العاملين، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم وتوفير بيئة عمل مناسبة تتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.