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حظر دخول وغرامة.. عضو اللجنة العليا للحج: عقوبات قاسية تنتظر المعتمرين المخالفين

08:02 م الأحد 13 أبريل 2025

ناصر ترك

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كتب- حسن مرسي:

حذر ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، من عقوبات صارمة بحق المعتمرين الذين يخالفون قواعد التأشيرة في السعودية، مؤكدًا أن المخالفين يواجهون الترحيل الفوري، مع حظر دخولهم لمدة خمس سنوات أو أكثر، وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

خلال مداخلته مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، كشف أن تأشيرات العمرة توقفت منذ 29 رمضان، وأن أي تأشيرة صدرت بحد أقصى في 29 مارس تنتهي صلاحيتها اليوم الأحد 13 إبريل، مما يعني أن أي محاولة للدخول غدًا ستُرفض.

وأوضح ترك أن المعتمرين الموجودين حاليًا في الأراضي المقدسة ملزمون بالمغادرة بحلول 29 إبريل، حيث لن يُسمح ببقاء أي شخص دون تأشيرة حج اعتبارًا من أول ذي القعدة.

وأشار إلى وجود تعاون وثيق بين مصر والسعودية لضمان انسيابية موسم الحج، مستفيدين من دروس العام الماضي لتجنب أي تحديات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد والشروط لتجنب العقوبات.

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