السفير محمد حجازي يكشف أهمية جولة الرئيس السيسي الخليجية

كتب- حسن مرسي:

كشف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية سابقا، تفاصيل جديدة عن أهمية الجولة الخليجية التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي يجرى جولة خليجية، مشيرا إلى أنه في توقيت تشهد فيه مفاوضات التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة مهمة وحاسمة.

وأضاف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية سابقا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن وفد من حركة حماس يزور القاهرة اليوم، الأمر الذي يعكس أن هناك مقترحات مصرية يتم تداولها بين الأطراف واستعادة الوساطة المصرية القطرية الثقة والعافية، خاصة بعد ما ترددت أنباء الفترة الأخيرة، وكان من الضروري تصفية هذه الأجواء.

وأشار السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية سابقا، إلى أن العلاقة المصرية القطرية الاستراتيجية هي علاقات تصب في مصلحة القضية في وقت شديد الحساسية والخطورة، وتتربص فيه إسرائيل واليمين المتطرف بمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين.