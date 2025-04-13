العمل: "جيد تكستايل" للغزل والنسيج تخطط لتصدير منتجات بـ500 مليون دولار سنويًا بحلول 2030

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل اليوم الأحد، نظيره التركي وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد اشيق هان، والوفد المرافق له، في زيارة إلى شركة "جيد تكستايل" بالعاشر من رمضان، والتي تمتاز بالاستثمارات التركية، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصناعة والتشغيل، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأحد، أن توجيهات الرئيس السيسي مستمرة في تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتذليل جميع العقبات أمامه، إلى جانب تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال وتنمية مهاراتهم بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل.

وأوضح أن قانون العمل الجديد يساهم في تحقيق هذه الأهداف ويسهم في خلق بيئة عمل لائقة لصالح "طرفي الإنتاج".

خلال الزيارة، استمع الوزيران إلى عرض عن أحدث مشروعات شركة "جيد تكستايل" وخططها التوسعية، بالإضافة إلى الدور الريادي الذي تلعبه في دعم سوق العمل المصري وتوفير فرص عمل حقيقية.

كما تطرق العرض إلى دور الشركة في تعزيز قدرات الكوادر المحلية ضمن أكبر الصناعات التصديرية في مصر.

وتُعد "جيد تكستايل" جزءًا من مجموعة "يشيم جروب" التركية، التي تأسست عام 1956، وتُعد اليوم واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الملابس والمنسوجات الرياضية، مع أنشطة ممتدة في تركيا، مولدوفا، ومصر، حيث شهدت نموًا ملحوظًا منذ دخولها السوق المصري عام 2008.

وفقًا لخطة الشركة الاستراتيجية لعام 2025، فإن المساحات التشغيلية لها تصل إلى نحو 782,968 مترًا مربعًا موزعة على مواقع في العاشر من رمضان، برج العرب بالإسكندرية، بني سويف، والإسماعيلية.

وتضم الشركة أكثر من 8 آلاف عامل مصري، وتستهدف الوصول إلى 20,000 عامل بحلول عام 2030، وتسعى لتمكين المرأة في بيئة عمل آمنة ومتكاملة ودعم الأمهات العاملات من خلال حضانة داخلية بسعة 500 طفل.

وتحرص الشركة على الاستثمار في برامج تدريبية متخصصة في مجالات التصنيع الذكي، معايير الجودة، والسلامة المهنية.

وأشاد الوزيران بالدور الذي تلعبه "جيد تكستايل" في تطبيق ثقافة التحول الرقمي، حيث تم تحويل جميع الوثائق المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية إلى ملفات رقمية لتقليل استهلاك الورق.

كما تستخدم الكروت الرقمية بدلاً من الكروت الورقية، وتستمر في ابتكار حلول مستدامة تهدف إلى تقليل البصمة البيئية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

تتعاون "جيد تكستايل" مع عدد من أكبر الأسماء في صناعة الموضة والرياضة، مثل: نايكي، أديداس، زارا، كالفن كلاين، أندر آرمور، تومي هيلفيغر، لاكوست، ورالف لورين.

وحصلت الشركة على تصنيف الأداء الذهبي من "نايكي" لمدة 11 عامًا متتالية تقديرًا لالتزامها بالجودة ومواعيد التسليم.

في ختام الزيارة، أكدت قيادات الشركة على استمرارية التوسعات التي تهدف إلى تحقيق المستهدف التصديري بحلول عام 2030، والذي يصل إلى 500 مليون دولار، وذلك للحفاظ على مكانتها التصديرية.

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