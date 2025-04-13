هل هناك نقص في الأنسولين بمصر؟.. رئيس هيئة الدواء يوضح

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن 91% من الدواء في السوق المصري، إنتاج محلي الصنع، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم وصلت لتلك النسبة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إن هذا لا يعني أن الموازنة لا تتحمل أعباء لأن الـ9٪ التي يتم استيرادها تمثل 35% من الموازنة مقابل 65% يستقطعها الإنتاج المحلي للأدوية من الموازنة وهو يبرز أهمية توطين صناعة تلك الأدوية المستوردة.

وكشف وزير الصحة، حقيقة وجود نقص في الإنسولين، قائلا: "هل فعلا عندنا نقص في الأنسولين زي ما الناس بتقول؟".

و عقب رئيس هيئة الدواء المصرية، قائلا: "لا يوجد أي نقص في الأنسولين ومصر تقوم بتصنيعه".

كما تساءل وزير الصحة، عن معدل الإنتاج المحلي مقارنة بالمعدل العالمي، ليرد رئيس الهيئة بأن المعدل العالمي هو 14 مليون عبوة والإنتاج المحلي يزيد عن 10 ملايين.

وعقب الوزير قائلا: المشكلة أنه يتم استيراد جزء والبغض يعتمد على المنتج المستورد دون المحلي.

جاء ذلك خلال مناقشة ما ورد من ملاحظات السادة أعضاء اللجنة؛ على ما جاء بتقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور رئيس مجلس الوزراء عن عام 2024، 2025 فيما يخص نسب الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة والسكان عن تلك الفترة، وكذلك في ضوء قياس مدى التزام الوزارة بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من توصيات في هذا الشأن.

و قال أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه جميعا، مشيرًا إلى أن المشروع حقق إنجازات في ٥ محافظات آخرهم محافظة السويس استفاد منه ٥ ملايين مواطن ومستهدف الوصول إلى 6.5 مليون مواطن.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمحافظة أسوان لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، متابعا: نبحث عن حلول غير تقليدية لبدء المرحلة الثانية، وخلال الفترة المقبلة ستدخل محافظة مطروح وشمال سيناء ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

و لفت إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات كافة لضم إحدى المحافظات الكبيرة "المليونية" لضمها للمنظومة وسيتم تخصيص موازنة ضخمة لهذا الأمر، مشددًا على أن 70 % من تكلفة الخدمات لا تعتمد على المزامنة.

ولفت إلى أن هيئة الرعاية الصحية كانت مديونة بـ200 مليون جنيه، إلا أنها حققت إيرادات بنهاية العام المالي 2024 بقيمة 12 مليار جنيه.

من جانبها قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، إن لا يمكن تقليل وفيات حديثي الولادة أو الأطفال إلا عندما يتم تنشاة الطفل تنشاة مثالية أول 6 سنوات، لذلك تم دمج ملفات صحة الطفل والام وتعزيز صحة الانجاب.