بالصور.. وقفة احتجاجية لمحامي جنوب القاهرة ضد زيادة الرسوم القضائية

كتب- عمرو صالح:

نظَّمَت نقابة المحامين الفرعية بجنوب القاهرة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم رسوم التقاضي الجديدة، تحت إشراف رؤساء النقابات الفرعية.

يأتي ذلك عقب القرار الذي أصدره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم مقابل خدمات مميكنة؛ مما اعتبره المحامون يتسبب في خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًّا للجميع، وينال من حقوق المواطنين والمحامين.

وأكدت النقابة العامة للمحامين أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون، ويؤدي رسالة سامية؛ مما كان يقتضى في حال إصدار أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعي قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة، واحترامًا للقانون.

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، الثلاثاء الماضي؛ لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وقرر الحاضرون بالإجماع، خلال الاجتماع، اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة، وتبدأ بالآتي:

أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقرات المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف الساعة؛ تبدأ من الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025 .

وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا؛ حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته إنفاذ قانون المحاماة.

ثالثًا: تقرر مخاطبة كل الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.

رابعًا: تؤكد نقابة المحامين ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًّا بتغطية نفقات مرفق العدالة؛ لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء إلى القضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار؛ أفرادًا ومؤسسات.

خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخالف البيان الصادر بالجلسة.

سادسًا: والمجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة .

سابعًا: يؤكد جميع الحاضرين دعمهم التام للقيادة السياسية في ما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية -عربيًّا ودوليًّا- وبصفة خاصة الوقوف ضد أية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.

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