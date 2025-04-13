تمويل 40 مشروعًا زراعيًّا بجنوب سيناء.. تفاصيل بروتوكول تعاون "بحوث الصحراء" مع بنك QNB

كتب- أحمد السعداوي:

شهد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الصحراء وبنك QNB مصر؛ لدعم وتنمية الزراعة في شبه جزيرة سيناء.

وقع على بروتوكول التعاون الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، ومحمد محمود بدير، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك، بحضور ممثلي وزارة الزراعة وبنك QNB مصر، في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

ويتضمن البروتوكول إطلاق مبادرة "نماء"؛ وهي مبادرة أطلقها مركز بحوث الصحراء للشراكة مع المؤسسات الوطنية والإقليمية، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في التجمعات الزراعية بجنوب سيناء، ودعم المزارعين من خلال توفير تمويلات صغيرة لعدد من المشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل، فضلًا عن تمكين المرأة في المناطق الصحراوية، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتجمعات الزراعية بسيناء.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هذا البروتوكول يهدف إلى تمويل 40 مشروعًا زراعيًّا بتجمع سهل القاع التنموي بجنوب سيناء كمرحلة أولى تشمل مشروعات متناهية الصغر في المجالات الزراعية المختلفة وتدريب المنتفعين من المشروعات الزراعية على استخدام أنسب الممارسات الزراعية السليمة التي تحقق أعلى معدلات الإنتاج؛ مما يعزز من الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أن البروتوكول أيضًا يسهم في توفير فرص عمل جديدة في المناطق الصحراوية، ويحقق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والبحثي والزراعي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الأسري.

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة؛ خصوصًا في المناطق ذات الأولوية مثل سيناء، تماشيًا مع استراتيجية البنك وتوجيهات البنك المركزي المصري، مُعربًا عن تقديره هذا التعاون مع مركز بحوث الصحراء وجهوده في تنمية أراضي مصر، تحت رعاية وزير الزراعة.

وأضاف بدير أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين المزارعين وأسرهم وتحقيق التنمية، مُوضحًا أن تمويل المشروعات المستهدفة يعكس أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات المالية ومختلف المؤسسات الوطنية.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن هذا التعاون يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة لتطوير الزراعة في الصحاري والمناطق الجديدة في مصر، بالإضافة إلى تحسين معيشة المنتفعين من المشروعات الزراعية؛ خصوصًا مشروع التجمعات الزراعية بسيناء من خلال الشراكات الناجعة مع المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية التي تعمل بجمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أنه يسهم أيضًا في تمكين ما يزيد على 40 منتفعًا من خلال توفير تمويل لتنفيذ مشروعات تنموية بالتجمعات الزراعية بجنوب سيناء، بالإضافة إلى مشروعات لدعم المرأة، مما يسهم في تطوير الزراعة المستدامة وزيادة الإنتاجية وتمكين المرأة وتعظيم دورها للمساهمة في الاستقرار الأسري.

وتابع شوقي بأن المبادرة تستهدف أيضًا التعاون من أجل تحسين معيشة المنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية؛ لتحقيق العديد من الأهداف، منها دعم المزارعين من خلال المساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل للمزارعين وزيادة المساحة المنزرعة بالتجمعات التنموية الزراعية وتوفير نماذج مشروعات تعمل على زيادة دخل الأسرة، فضلًا عن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتشجيع زراعة محاصيل استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة؛ مما يسهم في زيادة الدخل لعدد 40 أسره، كما تعزز المبادرة الشراكة المجتمعية من خلال التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع البحثي والقطاع الزراعي.

وأوضح رئيس المركز أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية بتجمع سهل القاع بجنوب سيناء؛ للتغلب على بعض التحديات البيئية بالتجمع لتحقيق أعلى استفادة من وحدتي الأرض والمياه، مشيرًا إلى مواصلة المركز أعمال دعم كل التجمعات الزراعية من خلال توفير الدعم الفني والإرشادي للتجمعات الزراعية وجذب المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات الزراعية؛ لخدمة كل التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتور عماد عوض المنسق العام لمشروع التجمعات الزراعية بسيناء، وحضر عن بنك QNB مصر كل من: ليلى حسن مدير إدارة المسؤولية المجتمعية وعلاقات أصحاب المصالح، ورامي رضا مدير المسؤولية المجتمعية.