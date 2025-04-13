بعد شكوى المواطنين.. بدء إزالة عقار من 8 طوابق في عين شمس

كتب- محمد نصار:

تلقت وزارة التنمية المحلية، شكوى من سكان شارع فتحي إسماعيل بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة بتضررهم من وجود عقار مخالف يتم إقامته حاليًا ويؤثر على سلامة العقارات المجاورة ويعرض حياة المواطنين للخطر.

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، بفحص الشكوى على أرض الواقع، وتوجه فريق برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش بالوزارة، إلى العقار محل الشكوى وتبين أن العقار بالكامل مخالف من الطابق الأرضي والميزانين وحتى الطابق السادس.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن قطاع التفتيش تواصل مع سكرتير عام المحافظة ونائبة المحافظة للمنطقة الشرقية وتم البدء في إزالة العقار بالكامل حيث تم إزالة سقف الدور السادس علوي وحوائط العقار وذلك بتواجد شركة المرافق ورئيس الحي وجار استكمال تنفيذ أعمال الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وأكدت منال عوض، أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأي عقارات مخالفة والبناء بدون ترخيص بالمحافظات، مؤكدة وجود متابعة يومية لكل شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة حتى يتم الانتهاء تمامًا من إزالة العقار بالكامل ليكون ذلك رسالة للمخالفين بعدم ارتكاب أي مخالفات.

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