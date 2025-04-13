أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الساعات المقبلة طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت "الأرصاد"، أن آخر صور الأقمار الصناعية أشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية و الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية أحيانًا.

يذكر أن الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من الانخداع بدرجات الحرارة واستقرار الطقس.

وشددت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة أو الخريفية وعدم ارتداء الملابس الصيفية في الوقت الحالي.

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