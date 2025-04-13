التصعيد لحين انتهاء الأزمة| بالصور.. المحامون ينتفضون ضد رسوم التقاضي

كتب- عمرو صالح:

نظَّم المحامون، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية؛ للتعبير عن رفضهم رسومَ التقاضي الجديدة، وذلك تحت إشراف رؤساء النقابات الفرعية.

يأتي ذلك عقب القرار الذي أصدره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل خدمات ميكنة؛ مما اعتبره المحامون يتسبب في خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًّا للجميع، وينال من حقوق المواطنين والمحامين، بحسب ما ذكروا.

وأكدت النقابة العامة للمحامين أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون، ويؤدي رسالة سامية؛ مما كان يقتضي في حال إصدار أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعي قبل إصداره، مراعاةً للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد عقد اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، الثلاثاء الماضي؛ لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وقرر الحاضرون بالإجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة تبدأ بالآتي:

- الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025. وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ هذا القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

- تقرر مخاطبة كل الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.

- تؤكد نقابة المحامين ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًّا بتغطية نفقات مرفق العدالة؛ لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار؛ أفرادًا ومؤسسات.

- تقرر حظر نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخالف البيان الصادر بالجلسة.

- المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.

- يؤكد جميع الحاضرين دعمهم التام للقيادة السياسية في ما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية -عربيًّا ودوليًّا- وبصفة خاصة الوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.

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