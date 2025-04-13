"المركزى للمحاسبات": بعض هيئات الدولة لم تستفد من القروض لتنفيذ المشروعات

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الهيئات العامة الاقتصادية تمثل إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها تمارس أنشطة استراتيجية في عدة قطاعات.

وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات سجل عددا من الملاحظات في أداء عمل الهيئات الاقتصادية تتمثل في عدم استفادة بعض الهيئات من القروض والمنح المتاحة لتنفيذ المشروعات، بينها الهيئة القومية للأنفاق.

وخلال عرضه تقرير أداء الهيئات الاقتصادية في حساب ختامي موازنة 2023/2024 أمام مجلس النواب، أعلن زيادة قيمة صافي الربح الذي تحققه بعض الهيئات الاقتصادية، حيث بلغ 235،5 مليار جنيه في السنة المالية 2023/2024، مقابل 192،3 مليار جنيه في السنة المالية السابقة 2022/2023.

وأكد الفيصل: زاد عدد الهيئات الاقتصادية التي حققت صافي ربح في السنة المالية 2023/2024، وبلغت 41 هيئة تمثل أكثر من 69% من مجموع عدد الهيئات الاقتصادية، قائلا: تحقيق صافي ربح يؤكد أننا بصدد مؤشر إيجابي يجب الاستمرار فيه.

وأشار إلى انخفاض الخسائر التي تتكبدها بعض الهيئات الاقتصادية، بواقع 14 هيئة إلى نحو 14 مليار جنيه، بينها 11،4 مليار تكبدتها الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أن إجمالي الخسائر المرحلة في الهيئات الاقتصادي بلغت 236،7 مليار جنيه.

وأشار إلى عدم التزام بعض الهيئات الاقتصادية في تنفيذ خططتها في مواعيدها بينها الهيئة القومية للبريد، مطالبا بإعداد برامج لإصلاح خلل بعض الهيئات في هياكلها التمويلية.

وأوصى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة تدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادي بعض السلبيات في الهيئات الاقتصادية.

وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات التزم الحيادية وأقصى درجات الاستقلالية، وقدم التقارير عن الحسابات الختامية للعام المالي 2023/2024، إلى مجلس النواب في الموعد المقرر قانونا.

وقال الفيصل: المؤشرات جاءت معبرة وبدقة عن استخدمات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.