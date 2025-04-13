استعدادًا لأقصى الاحتياجات المائية.. توجيهات مهمة لوزير الري بشأن المحطات وخطوط الكهرباء

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة الحالية؛ للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة.

وأكد سويلم حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات، كإحدى أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية، مع الاعتماد على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال؛ بما يضمن قدرة المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الري والصرف وغيرها من الاستخدامات، والتعامل مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ .

وأكد وزير الري استمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف؛ لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المياه؛ لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، والتنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء؛ لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها، من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع .

ووجه سويلم باستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك؛ لضمان أداء المحطات دورها الحيوي في منظومة الري والصرف.

واستعرض سويلم، خلال الاجتماع، أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات التي تمت مؤخرًا بمختلف الإدارات المركزية لمحطات (شمال شرق الدلتا- شمال غرب الدلتا- جنوب غرب الدلتا- جنوب شرق الدلتا- وسط الدلتا- سيناء- مصر الوسطى الشمالي- مصر الوسطى الجنوبي- مصر العليا الشمالي- مصر العليا الجنوبي- جنوب الوادي)؛ حيث تم تنفيذ (٢٣٤) عمرة للوحدات خلال الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٤ وحتى تاريخه، وتركيب وحدات طوارئ ومحركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط التغذية الكهربائية للمحطات وتوريد ماكينات أعشاب جديدة وتوريد قطع غيار ميكانيكية، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي مياه زائدة تفوق قدرة الوحدات وخاصة بموسم الأمطار الغزيرة .

وتابع الوزير: وتم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات النقرة بمحافظة أسوان؛ حيث تم توريد (٥) أطقم تروس لمحطات النقرة، وتنفيذ (٢) عمرة لمحطات النقرة (١- ٢)، وشراء حساسات ومستلزمات حماية لأجهزة الحماية والوقاية بالمحطات، وتأهيل أحد المحركات وتركيب (٣) محركات إضافية، وغيرها من أعمال الصيانة .

وعرض الاجتماع موقف المحطات الجاري طرحها؛ وهي (عملية إنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو- إنشاء محطتي الحامول وسمتاي- توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (٥) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر- توريد وتركيب (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النقرة (١- ٥) والبستان ١ وحلق الجمل وإهناسيا)، وعرض موقف العمليات التي تم الانتهاء من البت فيها وجار إجراءات طرحها، وهي عمليات (إنشاء محطة النصر (٥) الجديدة- توريد وتركيب (٢٤) صندوق تروس لمحطات المصلحة- توريد وتركيب عدد (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب) .

وتم استعراض احتياجات إدارات المصلحة المختلفة لاستكمال أعمال الصيانة الجارية لضمان قدرة كل المحطات على القيام بمهامها في رفع التصرفات المائية المطلوبة، واستعراض موقف العمالة والقوى البشرية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء .

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع (٣٦٩ محطة ري تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان- ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان- ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٤٤٠ ألف فدان- ٥٣ عائمة)، وتضم هذه المحطات ٢٥٧٥ وحدة رفع .