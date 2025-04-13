تعاون مصري- تركي في التدريب والتشغيل.. تفاصيل استقبال وزير العمل نظيره التركي

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيق هان، والوفد المرافق له؛ للتباحث بشأن ملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وأكد الجانبان العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وفي كل المجالات، وحرص القيادة السياسية في البلدَين على التوسع في التعاون المشترك.

وبحث الجانبان تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة، وتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى تركيا، في شهر سبتمبر 2024 الماضي؛ حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة في كل المجالات.

ووقَّعَ الجانبان، بعد استعراض ما توصلت إليه لجنة العمل المشتركة من رؤية لتنفيذ الاتفاقية، على محضر الاجتماع والخطة التنفيذية للاتفاقية، مؤكدين رغبتهما في تطوير وتوسيع التعاون في مجالات العمل؛ ومن بينها ملفات: تنقل الأيدي العاملة والتدريب والتشغيل وسوق العمل، والعلاقات الدولية، وتبادل الخبرات في قضايا التحول الرقمي والمعلومات، والعمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، وكل علاقات العمل، وتباحثا في إمكانية تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى تركيا في مجالات العمالة الموسمية، وكذلك تسهيل عملية حصول الأتراك الذين يعملون في مصر على الإقامة وتراخيص عمل الأجانب.

ويضم الوفد المرافق لوزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيك هان: السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن، ود. محمد شاهين عضو البرلمان التركي عن ولاية كهرمان مرعش، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية- المصرية، وإحسان أسن مدير عام تكنولوجيا المعلومات، ومدير مكتب الوزير، وعلي أيباي، مدير عام العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي، وفاتح أنس بوط، رئيس دائرة بوزارة العمل التركية، ومستشار الوزير، ومته هان كاراتاش رئيس دائرة، ومستشار الوزير، وتاركان زينغين، مستشار الوزير، ومرت جان ألاي بي أوغلو، مدير المراسم، ود.سليم داغلي أوغلو، رئيس دائرة في إدارة العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي، وعثمان أرن آي، خبير عمل، في الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي.

وحضر المستشار نادر الشبل مستشار في قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، ومن جانب وزارة العمل المصرية: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومحمد مجدي بالعلاقات العامة والمراسم، ود.أميرة زكي باحث بقطاع العلاقات الدولية.