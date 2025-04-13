تأمين طبي وتذاكر السفر.. اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف المعلمين بالسعودية
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل، عن أن اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025 هو آخر فرصة للتقديم على 7 فرص عمل جديدة بالمملكة العربية السعودية؛ لتلبية احتياجات مدرسة النبلاء العالمية.
تفاصيل فرص عمل المعلمين بالسعودية
يستعرض "مصراوي"، تفاصيل فرص عمل للمعلمين بالسعودية، والتخصصات، والرواتب، والتقديم، كما يلي:
التخصصات المطلوبة:
- 2 معلم لغة إنجليزية.
- 2 معلمة علوم.
- 3 معلمة رياضيات.
الشروط المطلوبة للتقديم والمزايا:
- المعلمين المتقدمين يجب أن تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة مع ضرورة التقدم بسرعة للحصول على الوظائف المعلنة.
- سيتم توفير سكن.
- تأمين طبي.
- وسائل إنتقال وتذاكر السفر للمقبولين في الوظائف.
ويمكن التقديم على وظائف المعلمين بالسعودية الحاصلين على بكالوريوس تربوي في تخصصات (لغة إنجليزية، رياضيات وعلوم) ولديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات. من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: employment@labour.gov.eg.
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