بعد أيام.. موعد تغيير توقيتات غلق المحال والمقاهي والسوبر ماركت

كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة التنمية المحلية والمحافظات على مستوى الجمهورية، خلال الشهر الجاري، في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة والمولات والمقاهي والمطاعم والسوبر ماركت.

ويكون تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة والمولات والمقاهي والمطاعم والسوبر ماركت، مع بداية الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، تطبيقًا لقرار المواعيد الدائمة الصادر برقم 456 لسنة 2020.

المواعيد الصيفية للمحلات

حددت المادة 6 من القرار الوزاري الصادر في 2020، أن تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

1- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًّا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً، مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

2- فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًّا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

3- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

4- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا وتغلق 7 مساءً.

5- تُستثنى كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من القرار.

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