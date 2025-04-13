وزير الصحة يستقبل ممثلي شركة "نوفارتس" لبحث التوسع في خطوط الإنتاج الدوائية

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفدًا من ممثلي شركة «نوفارتس مصر» للصناعات الدوائية، لمناقشة خطة التوسع في الخطوط الإنتاجية الدوائية المحلية، وتطوير صناعة الدواء بمصر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن بحث آفاق التعاون للتوسع بملف الاستثمار الدوائي والتصدير لمختلف دول العالم.

وفي مستهل الاجتماع، ثمن عبدالغفار، جهود شركة نوفارتس في ملف الدواء، حيث تعد الشركة واحدة من الشركات الرائدة في مجال تطوير وتسويق المستحضرات الدوائية، ويبلغ حجم انتاجها السنوي من المستحضرات الدوائية نحو مليار مستحضر دوائي، كما أنها تسير وفق نهج واضح للتوسع في خطوط الإنتاج.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد تبادل الأفكار والرؤى بشأن التعاون للتوسع في زيادة الإنتاجية الدوائية محلية الصنع، وكذلك بحث الآليات المتبعة لتحقيق المزيد من الاستثمارات، الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة المصرية بالتوسع في توطين الصناعة الدوائية.

وأضاف أن الوزير أكد خلال الاجتماع، على امتلاك مصر لقدرات فنية وكوادر بشرية تؤهلها لأن تكون مركزًا رائدًا في الصناعات الدوائية والتصدير لدول إفريقيا وشرق آسيا وأوروبا، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة بملف الدواء، مشيرًا إلى أن الدولة لديها رؤى مستقبلية واعية بملف الصناعات الطبية باختلاف أنواعها.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، ومن جانب شركة نوفارتس الدكتور إسلام أنور مدير مصانع نوفارتس، والدكتور عمرو نصر رئيس قطاع العلاقات العامة للشركة.