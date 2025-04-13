مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المحاكم الابتدائية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي، والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من الضمانات الأساسية لصون حق التقاضي المكفول للجميع. وقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، بما يتماشى مع التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة الفصل في القضايا المنظورة.

ويأتي التعديل ضمن إطار إعادة هيكلة توزيع الاختصاصات بين المحكمتين بما يخدم سكان المحافظة، ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال إعادة توزيع القضايا على الدوائر القضائية بشكل عادل ومتوازن، بما يقلل من ظاهرة تكدّس القضايا ويعزّز من كفاءة النظام القضائي المصري.

وينص التعديل على استبدال مسمى "محكمة أسيوط الابتدائية" إلى "محكمة شمال أسيوط الابتدائية" أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بولايات: (مركز أسيوط، مركز الفتح، مركز أبنوب، مركز منفلوط، مركز القوصية، مركز ديروط).

كما ينص المشروع على إنشاء محكمة "جنوب أسيوط الابتدائية"، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بولايات: (قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، مركز البداري).