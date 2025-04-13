أغصان الزيتون تزين الشوارع| احتفالات مبهجة في أحد الشعانين (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمد معروف وأحمد مسعد:

تحوَّلت منطقة الخلفاوي، صباح اليوم الأحد، إلى لوحة مليئة بالألوان والمشاعر؛ حيث احتفل الأقباط بـ"عيد السعف" أو ما يُعرف بـ"أحد الشعانين" أمام كنيسة مارمرقس، وسط أجواء غامرة بالفرح والروحانية.

بدأت الشوارع منذ الساعات الأولى تكتسي بالخضرة؛ ليس بالأشجار وحدها، بل بأغصان الزيتون التي زينت أيدي الكبار والصغار.

واصطفَّ الباعة أمام الكنيسة يعرضون سلالًا مملوءة بأغصان الزيتون، والابتسامة لم تفارق وجوههم، كما لو أن الزيتون نفسه يوزع البهجة.

ويعتبر الأطفال نجوم هذا اليوم؛ إذ يلوحون بالأغصان، وعيونهم اللامعة تحكي فرحتهم؛ احتفالًا بالعيد.

الأطفال يحتفلون بأغصان الزيتون

وضع بعض الأطفال أغصان الزيتون على وجوههم، في لقطة تختصر شعورهم بالفرح والبراءة والسلام، والبعض الآخر جلس بجوار ذويه على الأرصفة يحتفلون أيضًا.

يعتبر أحد الشعانين مناسبة ذات طابع ديني وروحاني عميق، يجمع بين الإيمان والفرح.

ويشارك المسيحيون في جميع أنحاء العالم في هذه الاحتفالات، متبادلين التهاني ورسائل المحبة بمناسبة هذا اليوم المبارك.