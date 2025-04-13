آخر فرصة للتقديم اليوم.. وظائف بالسعودية للأطباء -التخصصات وطريقة التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزار العمل، عن أن اليوم الأحد 13 أبريل 2025، هو أخر موعد للتقديم على 22 فرصة عمل جديدة للأطباء المتخصصين للعمل في مجمع عيادات مركز ميلان الطبي بالمملكة العربية السعودية.

يستعرض "مصراوي"، تخصصات فرص عمل السعودية والرواتب والشروط، كما يلي:

التخصصات المطلوبة تشمل:

2 أطباء جلدية من الجنسين (إستشاري وأخصائي أول): يتراوح الراتب بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي شهريًا حسب سنوات الخبرة.

2 أطباء جراحة من الجنسين (إستشاري وأخصائي أول): يتراوح الراتب بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي شهريًا حسب سنوات الخبرة.

إستشارية عقم وإنجاب (إستشاري فقط): يتراوح الراتب بين 40 إلى 70 ألف ريال سعودي شهريًا حسب سنوات الخبرة.

15 ممرضة (أخصائي تمريض – بكالوريوس): يتراوح الراتب بين 4 إلى 5 آلاف ريال سعودي شهريًا حسب سنوات الخبرة.

طبيبة نسائية (أخصائي نسائية – بكالوريوس – تخصص تجميل نساء): يتراوح الراتب بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودي شهريًا حسب سنوات الخبرة.

استشاري تخدير (إستشاري): يتراوح الراتب بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودي شهريًا حسب سنوات الخبرة.

مميزات فرص عمل ووظائف السعودية:

- تأمين طبي.

- سكن.

- مواصلات.

- راتب أساسي.

خطوات التقديم على وظائف السعودية:

يمكن التقديم على فرص عمل السعودية من خلال عبر البريد الإلكتروني التالي: Labour@labour.gov.eg.

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